حزب الله يعلن انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما له

أعلن حزب الله اللبناني، صباح اليوم الثلاثاء، انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما للحزب.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»: «انطلاقًا من الإيمان بالله تعالى، والالتزام بالإسلام المحمدي الأصيل، وتمسُّكًا بمبادئ حزب الله وأهدافه، وعملاً بالآلية المعتمدة لانتخاب الأمين العام، توافقت شورى حزب الله على انتخاب الشيخ نعيم قاسم، أمينًا عامًّا لحزب الله، سائلين المولى عز وجلّ تسديده في هذه المهمة الجليلة في قيادة حزب الله ومقاومته الإسلامية».

وأكد العمل على «تحقيق مبادئ حزب الله وأهداف مسيرته، وإبقاء شعلة المقاومة وضَّاءة ورايتها مرفوعة حتى تحقيق الانتصار»، بحسب ما جاء في البيان.



