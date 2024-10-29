مراهق متهم بقتل 3 فتيات طعنا في إنجلترا يواجه تهما تتعلق بالإرهاب

وجهت الشرطة البريطانية اتهامات تتعلق بالإرهاب إلى المراهق المتهم في هجوم طعن أسفر عن مقتل ثلاث فتيات خلال درس فى الرقص مستوحى من تايلور سويفت في إنجلترا،بحسب ما أعلنته الشرطة اليوم الثلاثاء.

وقالت شرطة بلدية مرزيسايد إن المراهق أكسل روداكوبانا/18 عاما/، الذي تم توجيه تهمة قتل ثلاث فتيات وطعن 10 أشخاص آخرين إليه، كان ينتج سم "رايسين" القاتل الذي عثر عليه في منزله.

وأشارت رئيسة الشرطة سيرينا كينيدي إلى أن روداكوبانا كان يمتلك أيضا دليل تدريب جهادي من تنظيم القاعدة.

وكان روداكوبانا، الذي قالت الشرطة إنه ولد في ويلز، قد وجهت إليه بالفعل ثلاث تهم بالقتل بسبب وفاة أليس داسيلفا أجويار (9 سنوات) وإلسي دوت ستانكومب (7 سنوات) وبيبي كينج (6 سنوات) في مدينة ساوثبورت الساحلية شمال غرب إنجلترا.