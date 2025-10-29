السفير الفرنسي لدى القاهرة: نبذل كل الجهود الممكنة لإقرار السلام بغزة في أقرب وقت ممكن

أجرى السفير الفرنسي بالقاهرة إيريك شوفالييه، زيارة مستشفى العريش العام، مساء اليوم الأربعاء، برفقة اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء.

وقال السفير في بداية الزيارة إنه كان حريصًا على تفقد المستشفى مرة أخرى، لإلقاء التحية على المصابين الفلسطينيين ومرافقيهم والفرق الطبية العاملة.

وأشار إلى أن «بلاده تبذل كل الجهود الممكنة لإقرار السلام في أقرب وقت ممكن»، منوهًا أن الأمر صعب تحقيقه، خاصة في ظل الانتهاكات التي وقعت أمس.

وأضاف متوجهًا بحديثه إلى الأطفال: «لكن كلنا أمل أن نستطيع إقرار السلام بصورة نهائية في غزة، وتتمكنوا من عيش طفولتكم في غزة بمنتهى الأمان».

وأشاد بدور متطوعي الهلال الأحمر المصري، قائلًا إن «العمل التطوعي على نفس قدر أهمية الجهود التي تبذلها الفرق الطبية والعلاجية».

من جانبه، أعرب أحد الأطفال عن رغبته في العودة إلى غزة بعد انتهاء علاجه في مصر، متوجهًا بالشكر إلى السفير والمحافظ والعاملين بالمستشفى والهلال الأحمر الفلسطيني.