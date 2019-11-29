الزمالك: ميتشو لن يضحي بطارق حامد أمام مازيمبي

أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن المدرب الصربي، ميتشو، استقر على التشكيل الأساسي للأبيض أمام مازيمبي غدا السبت بدوري الأبطال.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه مازيمبي عصر السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وقال أنور، في تصريحات تلفزيونية، فجر اليوم الجمعة، عبر قناة "ام بي سي مصر": "بالتأكيد ميتشو استقر على التشكيل الأساسي لكن ملامحه لم تظهر بعد ".

وأوضح: "ميتشو لا يريد كشف أوراقه وينتظر موقف طارق حامد وبالتأكيد لديه خطة بديلة"

وتابع: "المدرب الصربي درس فريق مازيمبي، فهو عمل لفترة طويلة في إفريقيا ويدرك جيدا الأجواء الإفريقية".

واختتم: "طارق حامد يحاول ويتحامل على نفسه، لكن إذا لم يكن سليما 100% المدرب لن يضحي به لأنه لاعب مهم للزمالك ومنتخب مصر"