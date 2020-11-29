غلق وتشميع كافية لعدم الالتزم بإجراءات كورونا بمرسى مطروح

قال رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، إنه تم غلق وتشميع أحد الكافيهات بشارع الجلاء؛ لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بالمخالفة لتعليمات مجلس الوزراء، من خلال حملة مكبرة تم تنظيمها بالتنسيق مع شرطة المرافق.

وأضاف جاب الله أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب الكافية؛ بسبب الشكاوى المتعددة بتكدس أعداد كبيرة بالمكان، دون مراعاة الاجراءات الاحترازية والتباعد، مما يؤدي لانتشار فيروس كورونا المستجد للمترددين على الكافية.

وأوضح أنه سيتم المرور والدفع بحملات مكبرة على المقاهي والكافيهات؛ للتأكد من مدى التزام المقاهي بالإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من فيروس كورونا، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير مخالفات، وغرامات مالية، وقد تصل للغلق والتشميع.