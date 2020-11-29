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تنظر الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمأمورية طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، محاكمة 12 متهمًا بتكوين جماعة إرهابية تعتنق أفكار القاعدة، وتلقي تدريبات مسلحة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين فى القضية 154 لسنة 2020 جنايات أمن دولة، تهم منها تولى وتأسيس جماعة إرهابية تعتنق أفكار القاعدة، وجاء فى أمر الإحالة تأسيس المتهم عاطف شحات جماعة إرهابية وتمويلها.

وكان دور المتهمين الأول والثانى تسهيل سفر أعضاء التنظيم لخارج البلاد، وقام المتهمون من الثانى للثامن بالالتحاق بمعسكرات خارج البلاد وتلقوا تدريبات حربية.

والمتهمون هم عاطف شحات عبد العال"هارب"، سمير محمد أحمد "هارب"، كمال صلاح، أحمد خالد أحمد، محمد هانى عبد المجيد "هارب"، صلاح الدين محمد "هارب"، أحمد مجدى "هارب"، بلال محمد أحمد "هارب"، أحمد نصر محمد، عبد الله نصر "هارب"، محمد جمال، خالد مرجان.