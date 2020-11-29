 مقتل 7 مدنيين وإصابة 10 آخرين بقصف حوثي غربي اليمن - بوابة الشروق
الأحد 29 نوفمبر 2020 3:29 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟
النتـائـج تصويت

مقتل 7 مدنيين وإصابة 10 آخرين بقصف حوثي غربي اليمن

د ب أ
نشر في: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 3:21 م | آخر تحديث: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 3:21 م

أفاد الجيش اليمني، بمقتل سبعة مدنيين وإصابة 10 آخرين، اليوم الأحد؛ جراء قصف مدفعي شنته جماعة الحوثي في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وقال بيان صادر عن ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني إن "مجزرة دامية ارتكبتها المليشيات الحوثية في قرية القازة بمديرية الدريهمي جنوبي الحديدة".

وأضاف أن القتلى والجرحى سقطوا جراء تعرضهم لقذائف مدفعية حوثية، مشيرا إلى أن عددا من الجرحى حالتهم خطيرة تم نقلهم إلى مستشفى أطباء بلا حدود في المحافظة.

ولفت إلى أن الحادثة جاءت بعد أيام من مقتل وجرح 12 مدنيا بعبوة ناسفة زرعها الحوثيون في الطريق العام الرابط بين مديريتي التحيتا والخوخة جنوبي الحديدة.

ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة فيما تسيطر القوات الحكومية على أجزاء من أطراف المحافظة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك