مقتل 7 مدنيين وإصابة 10 آخرين بقصف حوثي غربي اليمن

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أفاد الجيش اليمني، بمقتل سبعة مدنيين وإصابة 10 آخرين، اليوم الأحد؛ جراء قصف مدفعي شنته جماعة الحوثي في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وقال بيان صادر عن ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني إن "مجزرة دامية ارتكبتها المليشيات الحوثية في قرية القازة بمديرية الدريهمي جنوبي الحديدة".

وأضاف أن القتلى والجرحى سقطوا جراء تعرضهم لقذائف مدفعية حوثية، مشيرا إلى أن عددا من الجرحى حالتهم خطيرة تم نقلهم إلى مستشفى أطباء بلا حدود في المحافظة.

ولفت إلى أن الحادثة جاءت بعد أيام من مقتل وجرح 12 مدنيا بعبوة ناسفة زرعها الحوثيون في الطريق العام الرابط بين مديريتي التحيتا والخوخة جنوبي الحديدة.

ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة فيما تسيطر القوات الحكومية على أجزاء من أطراف المحافظة.