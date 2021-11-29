السياحة العالمية: حركة السياحة لن تتعافى إلى مستوى ما قبل كورونا قبل عام 2023

قال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، إن السياحة العالمية لن تعود على الأرجح إلى مستويات ما قبل وباء كورونا المستجد قبل عام 2023.



وأضاف بولوليكاشفيلي- في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية - أن مجموعة من خبراء منظمة السياحة العالمية تتوقع ارتفاعا إيجابيا للغاية مرهونا بارتفاع الطلب المتأخر على السفر في الربعين الثاني والثالث من عام 2022، قائلا "في الوقت الحالي، نشهد انتعاشا طفيفا في مناطق جنوب أوروبا وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي".



وأشار إلى أن "ما يقرب من نصف الخبراء (45%) يعتقدون أن السياحة الدولية ستعود إلى مستوى 2019 في عام 2024 أو بعد ذلك، فيما يشير 43% من الخبراء إلى الانتعاش في عام 2023".



وأوضح أن المعدلات والتوزيع المتكافئ للقاحات والتعاون الفعال بشأن بروتوكولات السفر والرعاية الصحية سيكون لها أهمية رئيسية لتنسيق الإجراءات المترابطة التي يحتاجها مجال السياحة.