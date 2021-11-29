مجلس السيادة السوداني: إرجاء تعيين النائب العام لإجراء مزيد من المشاورات

أعلن مجلس السيادة الانتقالي السوداني عن إرجاء تعيين النائب العام لإجراء مزيد من المشاورات، وذلك حسبما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الاثنين.



وكان عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني الطاهر حجر، قد التقى أمس الأحد، وفد نادى النيابة العامة.



واطلع حجر، خلال اللقاء، على قضايا وشواغل النيابة العامة، في مقدمتها تعيين النائب العام والإسراع في ذلك، باعتباره يمثل المدخل لتحقيق العدالة، معربًا عن أمله في أن يتم اختيار النائب العام ف القريب العاجل.



وأكد اللقاء، ضرورة التركيز خلال اختيار النائب العام، لاسيما على أسس النزاهة والقبول، داعياً الجهاز التنفيذي للعمل على استكمال المنظومة العدلية وزيادة عدد وكلاء النيابة العامة.