رئيس جنوب إفريقيا يدعو إلى رفع حظر السفر المفروض على بلاده

دعا رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، جميع الدول التي فرضت حظر سفر على بلاده، ودول أخرى في المنطقة، إلى التراجع عن قراراتها على وجه السرعة.

وحث رئيس جنوب إفريقيا تلك الدول، خلال خطاب متلفز بشأن جهود احتواء جائحة "كوفيد-19"، على رفع حظر السفر الذي فرضوه بسبب متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل حدوث أي ضرر آخر لاقتصادات الدول وسبل عيش الناس.

وقال رامافوزا، بحسب موقع أول أفريكا الإخباري الإفريقي، إنه "لا يوجد مبرر علمي للإبقاء على هذه القيود. نحن نعلم أن هذا الفيروس، مثل جميع الفيروسات، يتحور ويشكل متغيرات جديدة " .

وأضاف: "نشعر بخيبة أمل كبيرة من قرار العديد من الدول حظر السفر من عدد من بلدان الجنوب الأفريقي بعد تحديد متغير أوميكرون. هذا خروج واضح وغير مبرر تماما عن الالتزام الذي قطعته العديد من هذه الدول في اجتماع دول مجموعة العشرين في روما الشهر الماضي".

وتابع: "إنهم تعهدوا في ذلك الاجتماع باستئناف السفر الدولي بطريقة آمنة ومنظمة، بما يتفق مع عمل المنظمات الدولية ذات الصلة مثل منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الطيران المدني الدولي، والمنظمة البحرية الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأكد رئيس جنوب إفريقيا أن "حظر السفر لا يستند إلى العلم، ولن يكون فعالا في منع انتشار هذا المتغير. الشيء الوحيد الذي سيفعله حظر السفر هو زيادة الإضرار باقتصادات البلدان المتضررة وتقويض قدرتها على الاستجابة والتعافي من الوباء".