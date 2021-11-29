صبا مبارك: «بنات عبدالرحمن» تحدي مهم ولم أخشى المجازفة

قالت الفنانة صبا مبارك، إن فيلم "بنات عبدالرحمن" الذي انطلق عرضه أمس في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 43، كانت تراهن عليه، ولم تتخوف من هذه المجاذفة، مؤكدة أن هناك أنواع مختلفة من التمثيل.

وأضافت صبا، خلال ندوة فيلم "بنات عبدالرحمن"، الذي أقيمت اليوم على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 43، بعد عرضه أمس في المهرجان، أن فيلم "بنات عبدالرحمن"، هو تحدي مهم ومهمتهم صعبة جدا، والتحدي هو انك تحاول أن تنجح عمل أكثر من الخوف من الإخفاق.

وانطلق أمس عرض الفيلم الروائي الاردني "بنات عبدالرحمن"، المشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 43، والذي انطلق في 26 نوفمبر حتى 5 ديسمبر المقبل.

وحرص على الحضور عدد كبير من الجمهور، في حضور صناعه، حيث تفاعل الجمهور مع الفيلم خاصة مشاهد الفنانة صبا مبارك التي تشارك في بطولة الفيلم، بالتصفيق الحار، والهتاف: "برافو".

«بنات عبد الرحمن» من إخراج زيد أبو حمدان. وتدور أحداث الفيلم في حي للطبقة المتوسطة الدنيا في عمان، تعيش زينب العزباء والمتوسطة العمر حياة كئيبة وتعمل خياطة محلية وتعول والدها. بعد أن رآها والدها عن طريق الخطأ في ثوب للزفاف تقوم بتعديله من أجل رب عمها، تستيقظ زينب لتجد والدها مفقودا.