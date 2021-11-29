البيئة: اليوم تركيز الملوثات من المصادر المختلفة بمناطق القاهرة الكبرى نتيجة الهدوء النسبي للرياح

كشفت منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، أن العوامل الجوية اليوم مهيأة لتركيز الملوثات من المصادر المختلفة بمناطق القاهرة الكبرى؛ نتيجة الهدوء النسبى للرياح الذي قد يصل إلى حد السكون مع انخفاض مستوى التهوية الرأسية ما يساعد على زيادة تركيزات الملوثات من المصادر المحلية المختلفة.

استندت بيانات منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء (التابعة لوزارة البيئة وتنتشر في أنحاء الجمهورية) إلى انخفاض في مستوى جودة الهواء نتيجة الاستقرار الشديد في الأحوال الجوية والذي تسبب في تركيز الملوثات من المصادر المختلفة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة من خلال دوريات التفتيش التابعة لها ستقوم بتكثيف حملات التفتيش على مصادر التلوث المختلفة للتخفيف من حدة تأثر جودة الهواء بتلك العوامل الجوية، مشددة على الكيانات الصناعية بالقاهرة الكبرى، خاصة جنوبي القاهرة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتخفيف الأحمال في ظل الظروف الجوية غير المواتية والتي تساعد على تركيز الملوثات.

وتتلقى غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة شكاوى المواطنين المتعلقة بأي مصدر من مصادر تلوث الهواء، كما تناشد الوزارة المواطنين بعدم التردد في الإبلاغ عن أي مصدر للتلوث وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس آب على رقم 01222693333.