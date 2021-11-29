 البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 9.5 مليار جنيه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 9.5 مليار جنيه

سارة حمزة
نشر في: الإثنين 29 نوفمبر 2021 - 11:01 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 نوفمبر 2021 - 11:01 ص

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 9.5 مليار جنيه، على ثلاث شرائح، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الشريحة الاولى من الطرح بلغت 8 مليارات جنيه لأجل عامين وبلغت قيمة الشريحة الثانية مليار جنيه لاجل 5 أعوام وبلغت قيمة الشريحة الثالثة 500 مليون جنيه لاجل 10 أعوام.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وقدرت وزارة المالية الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال 2021/2022، بنحو 1.06 تريليون جنيه، مقابل 997.733 مليار جنيه مستهدفة خلال العام المالى الماضي، بارتفاع 6.31%، سيتم تمويلها من خلال الاقتراض وإصدارات الأوراق المالية.


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