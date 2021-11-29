صبا مبارك: زوج آمال أسوأ نموذج للرجل في «بنات عبدالرحمن»

قالت الفنانة صبا مبارك، إن شخصية ’مال التي تقدمها في فيلم "بنات عبدالرحمن" لم تر أن الخوف يتملكها، مشيرة إلى أن الشخصية بمنتهى القوة والشجاعة، والشجاعة جاءت بعد سنوات من النضال، وكانت خائفة على أولادها الصغار حتى يكبروا.

وأكدت صبا، خلال ندوة فيلم "بنات عبدالرحمن"، الذي أقيمت اليوم على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 43، بعد عرضه أمس في المهرجان، أن سعيد زوج آمال الذي تقدم شخصيتها هو أسوأ نموذج للرجال في العمل، وهذه المجتمعات بها شيزوفرينيا متواجدة.

وعلقت: "يروح الشاب يحب بنت ويخرج معها لكن عندما يجد أخته في هذا الأمر يرفضه".

وانطلق أمس عرض الفيلم الروائي الأردني "بنات عبدالرحمن"، المشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 43، والذي انطلق في 26 نوفمبر حتى 5 ديسمبر المقبل.

«بنات عبد الرحمن» من إخراج زيد أبو حمدان. وتدور أحداث الفيلم في حي للطبقة المتوسطة الدنيا في عمان، تعيش زينب العزباء والمتوسطة العمر حياة كئيبة وتعمل خياطة محلية وتعول والدها. بعد أن رآها والدها عن طريق الخطأ في ثوب للزفاف تقوم بتعديله من أجل رب عمها، تستيقظ زينب لتجد والدها مفقودا.