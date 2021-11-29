طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، العالم بلجم عنف المستوطنين وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها على أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال اشتية - خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته في مدينة نابلس في يوم التضامن العالمي مع فلسطين- إن الحكومة الفلسطينية تؤكد على حق الفلسطينيين التاريخي والسياسي في القدس وفي كل بقعة من فلسطين وحقهم في العيش بدولة مستقلة ذات سيادة متواصلة الأطراف على حدود 67 وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين.

ووصف اشتية ذهاب الرئيس الإسرائيلي للخليل والحرم الإبراهيمي وباحاته خطوة مرفوضة تمثل استفزازا لمشاعر الشعب الفلسطيني وانتهاكا صارخا لحرمة الحرم الإبراهيمي، ودعا الأمم المتحدة لتوفير الحماية للبلدة القديمة والحرم الإبراهيمي من التهويد، مذكرًا بقرار منظمة اليونيسكو، الذي اعتبر الحرم الإبراهيمي معلما تاريخيا فلسطينيا، ووضعته على لائحة المعالم العالمية المهددة بالخطر.