شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة أمنية استهدفت المتاجرين بالمواد المخدرة من العناصر الإجرامية بالإسماعيلية حيث تم ضبط كميات من المخدرات تقدر قيمتها ب 6.3 مليون جنيه

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قد رصدت بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى– الأمن العام- الأمن المركزى) بالإشتراك مع الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ومديرية أمن الإسماعيلية نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق محافظة الإسماعيلية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط شخص مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير وبحوزته 300 طربة لمخدر الحشيش وزنها 30 كيلو جراما ومبلغا ماليا وهاتفا محمولا.

كما تم ضبط شخص له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين وبحوزته كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنها واحد كيلو جرام وكمية من مخدر الأفيون وزنها واحد كيلو جرام وكمية من مخدر الهيروين وزنها 500 جرام و300 جرام من مخدر الحشيش وميزان حساس ومبلغ مالى وهاتف محمول و دراجة نارية "بدون لوحات".

وتم كذلك استهداف مسكن شخص له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين وتبين عدم تواجده، وعثر بداخل المسكن على كمية نت مخدر الآيس "الشابو" وزنها 500 جرام ودراجة نارية "بدون لوحات" ومبلغ مالى و هاتف محمول.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 6.3 مليون جنيه.