الإكوادور: عصابة تقتحم مستشفى لتصفية مريض ينتمي لعصابة منافسة

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اعتقلت الشرطة في الإكوادور سبعة مسلحين كانوا قد اقتحموا مستشفى، في محاولة منهم لقتل مراهق كان يرقد في المستشفى.

واتخذ أفراد العصابة المسلحة عددا من طاقم التمريض رهائن لديهم، كما تبادلوا إطلاق الرصاص مع الشرطة قبل أن يتم اعتقالهم.

وتم تحرير كل الرهائن دون وقوع إصابات، بحسب ما صرح مسؤولون.