برلماني ألماني: شولتس رفض تزويد أوكرانيا بالدبابات خشية من رد روسي

قال العضو في البرلمان الألماني، عن حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" رودريغ كيزيفيتر، إن المستشار أولاف شولتس لم يجرؤ على نقل الدبابات القتالية إلى أوكرانيا، خشية من رد فعل روسيا.

وأضاف البرلماني الألماني، وهو عقيد متقاعد بالجيش الألماني، في مقابلة مع شبكة "NTV" التلفزيونية: "في رأيي، انزعج المستشار من الرأي السائد في روسيا بأن استخدام الدبابات الألمانية ضد القوات الروسية سيكون بمثابة استفزاز (من قبل برلين)".

وانتقد تصريح المستشار الألماني بأن برلين لن تتخذ أي خطوات دون التنسيق مع حلفاء الناتو، وقال كيزيفيتر، إن شولتس "يتصرف بمفرده"، مشيرا إلى أن إسبانيا بحثت وبشكل غير رسمي مع ألمانيا مسألة توريد الدبابات.

وأشار العضور في البرلمان الألماني أن برلين تجاهلت لعدة أشهر طلب تزويد بولندا بدبابات "ليوبارد"، لتحل محل الدبابات "T-72s" البولندية التي كانت وارسو تعتزم تسليمها لكييف.

وكان السفير الأوكراني السابق لدى ألمانيا، أندريه ميلنيك، قد اقترح في وقت سابق إنشاء "تحالف دبابات" لنقل مئات الدبابات القتالية الألمانية من نوع "ليوبارد 2" إلى كييف، وقد رفض شولتس هذه الفكرة، موضحا أن قراره تمليه ضرورة "تجنب الإجراءات الأحادية".