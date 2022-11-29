 مسؤولون إقليميون: 4 صواريخ روسية ضربت مدينة دنيبرو بوسط أوكرانيا - بوابة الشروق
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مسؤولون إقليميون: 4 صواريخ روسية ضربت مدينة دنيبرو بوسط أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 - 3:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 - 3:44 م

قال مسؤولون إقليميون، إن أربعة صواريخ روسية ضربت مدينة دنيبرو بوسط أوكرانيا.

وأضاف فالنتين ريزنيشنكو حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك، على تطبيق تيلجرام، أن منشآت إنتاج تابعة "لشركة خاصة" تضررت بشدة من الهجوم، وذلك بدون ذكر مزيد من التفاصيل.

وذكر ريزنيشنكو، أن حريقا اندلع نتيجة للهجمات الصاروخية، ولكن تم إخماده، مشيرا إلى عدم وقوع قتلى أو مصابين.

وقال الحاكم إن بلدة نيكوبول على نهر دنيبرو في الجنوب تعرضت للقصف أيضا.

وتأتي هذه الهجمات في الوقت الذي مازالت تعاني فيه أوكرانيا من قصف روسي مكثف في أنحاء البلاد الأسبوع الماضي، استهدف بصورة أساسية البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

واتهم الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، الكرملين باستخدام "هذا الشتاء، والبرد، ضد الشعب" في إشارة إلى الجيش الروسي وهجماته على البنية التحتية المهمة خلال الأسابيع الماضية.


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