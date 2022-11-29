تعيين نيل بيرني مديرا ماليا لجهاز قطر للاستثمار

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قرر جهاز قطر للاستثمار الذي يدير أصولا بقيمة 450 مليار دولار تعيين نيل بيرني المصرفي السابق في بنك الاستثمار أمريكي "جيه.بي.مورجان تشيس" مديرا ماليا للجهاز.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن صفحة بيرني، الذي يمتلك خبرة في صناعة التمويل تمتد 30 عاما، على موقع التواصل الاجتماعي لينكد القول إنه انضم إلى جهاز قطر للاستثمار خلال العام الحالي.

وشغل بيرني في السابق عدة مناصب في جيه.بي مورجان منها مدير التشغيل والمدير المالي في إدارة الاستثمارات العالمية ذات العائد الثابت وتداول العملات والسلع في قطاع إدارة الأصول بالبنك.

وأضافت بلومبرج أن جهاز قطر للاستثمار وهو صندوق الثروة السيادي القطري يسعى إلى الاستعانة بالخبراء المخضرمين في وول ستريت لتعزيز صفوف إدارته العليا. ويضم الجهاز حاليا جوتاير مارتن ريجنر المدير الإداري السابق لأسواق المال في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في بنك مورجان ستانلي الأمركي.

ورغم تراجع حجم صفقات الاستحواذ والاندماج في العالم وتقليص القروض المصرفية لتمويل صفقات الاستحواذ تنشط صناديق الثروة السيادية في هذه السوق.

وفي أكتوبر الماضي وافق جهاز قطر للاستثمار على استثمار 2.4 مليار يورو (2.5 مليار دولار) في شركة الطاقة الألمانية العملاقة "آر.دبليو.إي" لدعم صفقاتها لشراء أصول للطاقة المتجددة في الولايات المتحدة.

كما كان مستثمرا رئيسيا في الطرح العام الأولي لأسهم شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الألمانية بورشه.