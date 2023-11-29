أردوغان: نتنياهو كتب اسمه في التاريخ بوصفه جزار غزة

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كتب اسمه في التاريخ بوصفه جزار غزة.

جاء ذلك في كلمة، الأربعاء، خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه العدالة والتنمية في البرلمان بالعاصمة أنقرة، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف أن التصريحات الواردة من إدارة نتنياهو تقلل من آمالهم في تحويل الهدنة الإنسانية في قطاع غزة إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وتابع: «نتنياهو الذي ارتكب واحدة من أكبر الفظائع في القرن الأخير بغزة كتب اسمه في التاريخ من الآن جزار غزة».

وأشار أردوغان إلى أن سفينة تركية ثانية ستنطلق اليوم، محملة بإجمالي 1500 طن من المساعدات الإنسانية لصالح غزة.

وشدد على أن تركيا ستكثف جهودها من أجل إطلاق سراح المحتجزين، وجعل وقف إطلاق النار دائمًا في غزة.

ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة حماس والحكومة الإسرائيلية، حيز التنفيذ، في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر.

واستمرت الهدنة لمدة 4 أيام، قبل تجديدها، ليومين إضافيين، فيما يتم الحديث حاليا عن احتمالات تمديدها لمزيد من الأيام.

وعلى مدار الخمسة أيام الماضية، تسلمت إسرائيل 60 أسيرا من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 180 فلسطينيا من الأسرى النساء والأطفال أيضا في سجون الاحتلال بموجب صفقة التبادل.