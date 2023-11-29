 فان دي بيك يهدد بالرحيل عن يونايتد بسبب التجاهل - بوابة الشروق
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فان دي بيك يهدد بالرحيل عن يونايتد بسبب التجاهل

أمير نبيل
نشر في: الأربعاء 29 نوفمبر 2023 - 12:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 نوفمبر 2023 - 12:04 م

أشارت تقارير صحفية إلى أن الهولندي دوني فان دي بيك يدرس إمكانية الرحيل عن فريقه مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة بيناير.

وبحسب صحيفة "دياريو آس" الإسبانية فإن فان دي بيك غير راضٍ عن وضعيته ضمن صفوف الفريق الإنجليزي، بسبب تجاهل مواطنه إيريك تين هاج المدير الفني له وعدم الاعتماد عليه.

وبحسب ذات الصحيفة أيضا فإن ريال سوسيداد الإسباني يبقى خياراً مفضلاً لدى اللاعب حال اتخاذه القرار النهائي بالرحيل عن أولد ترافورد.

ولعب فان دي بيك مباراتين فقط هذا الموسم بواقع 21 دقيقة فقط، حيث أن اللاعب العائد من فترة إعارة إلى إيفرتون لم يسجل حضوره تهديفية مع يونايتد منذ انضمامه للشياطين الحُمر سوى بهدفين فقط، وصنع مثلهما في إجمالي 62 مشاركة مع الفريق، بعكس تألقه مع فريقه السابق آياكس الذي سجل معه 41 هدفاً وصنع 34 أخرى في 175 مباراة بكل البطولات.

 


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