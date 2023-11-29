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افتتح اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء خالد شعيب محافظ مرسي مطروح النسخة الثانية من المهرجان المصري للزيتون بحديقة الحرية بالشمال غرب القاهرة.

ورصدت "الشروق" إقبالا متوسطا على منتجات الزيتون بمختلف أنواعها فى أول أيام انطلاق المهرجان المقرر انعقاد لمدة 5 أيام، لتسهيل عملية التنقل بين المواطنين فى مواعيد غير عملهم وإتاحة الفرصة للجميع فى المشاركة بعمليات الشراء.

وقال أحد الرواد المترددين على حديقة الحرية، إن الكثير من المواطنين ينتظرون تلك المهرجانات سواء للزيتون أو الجبن، موضحا أنه جاء لشراء زيت زيتون وبعض أنواع المخللات.

وأضاف، لـ"الشروق"، أن المهرجان يعرض منتجات كثيرة خاصة بالزيتون وغيرها كالتمر والعسل الأبيض، قائلا: "زيت الزيتون صحى ومن أجود أنواع الزيوت".