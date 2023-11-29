قال المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن المشهد السياسي في مصر عانى على مدار عقود طويلة حالة من الفراغ والغياب السياسي، معقبا: «الملاحظة بأن هناك عددا كبيرا من الناس لا تعرفني صحيحة، لكن لا أحد اليوم يعرف الآخر داخل إطار العمل السياسي، إذا طلبنا من أي مواطن بالشارع أسماء 5 وزراء لن يستطيع أن يجيب».

وتابع خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، «ليس فريد زهران وحده غير المعروف بل كثير من أعلام العمل السياسي ورجال الدولة؛ بسبب عقود غابت بها السياسية والسياسيون عن الشارع».

وأضاف أنه ليس بالشخصية المجهولة في الشارع السياسي، قائلا: «يستطيع أي مواطن أن يبحث عن اسم فريد زهران على الإنترنت سيجد تاريخه السياسي حاضرا منذ 40 و50 عاما، آرائي ومواقفي معروفة منذ عشرات السنوات وعلى مدار أنظمة حكم متعاقبة».

وأشار إلى مشاركته ضمن الحركة الطلابية المصرية من أجل تحقيق الاستقلال، وانتفاضة يناير 1977 م ومقاومة العدوان الإسرائيلي واللجنة الشعبية لدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني وآخرها التعديلات الدستورية، معقبا: «لدي تاريخ طويل من المعارضة، أفخر واعتز بمشاركتي في حركة التغير التي أفضت إلى إسقاط نظام مبارك وثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو».

ولفت إلى عدم امتناعه عن المشاركة السياسية أيما أتيحت الفرصة لذلك مثمنا أيا دعوة للحوار والتواصل، قائلا: «عندما دعيت للمشاركة في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لبيت الدعوة، أقل القليل مما يتحقق كنا نعتبره مساحة ونافذة إلى العمل السياسي والحركة في سبيل بناء مجال سياسي نعتبره الأمل والمستقبل».