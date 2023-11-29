أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عددا من القذائف بساحل خان يونس والشاطئ والشيخ رضوان بقطاع غزة.

ويأتي ذلك تزامنا مع اليوم السادس والأخير من الهدنة التي تم تمدديها قبل يومين.

وأفادت مصادر صحفية، بأن زوارق الاحتلال أطلقت النار صوب منازل المواطنين في مناطق غرب خان يونس ومخيم الشاطئ والشيخ رضوان، وغيرها من المناطق المحذية والمقابلة لسواحل القطاع ، دون أن يبلغ عن إصابات، وفقا لـ"وفا".

وكانت قوات الاحتلال، قد خرقت خلال الأيام الثلاثة الماضية، الهدنة الإنسانية أكثر من مرة، مستهدفة مزارعين أثناء عملهم بأرضهم شرق مخيم المغازي؛ ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة الآخر.

وأصيب 7 فلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال في محيط مستشفيي القدس في تل الهوى غرب مدينة غزة، والإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

يذكر أن قوات الاحتلال استهدفت في اليوم الأول من الهدنة الإنسانية مجموعة من المواطنين، أثناء محاولتهم العودة من جنوب القطاع إلى شماله؛ ما أدى إلى استشهاد اثنين منهم، وإصابة آخرين.

وخلال أيام الهدنة، تمنع قوات الاحتلال 1.7 مليون نازح إلى جنوب قطاع غزة، من العودة لتفقد منازلهم وممتلكاتهم التي طال غالبيتها القصف ولحق بها الدمار في وسط وشمال القطاع، أو حتى البحث عن أفراد عائلاتهم المفقودين، بعد أن هددت باستهدافهم.

وكانت "الهدنة الإنسانية" في قطاع غزة، دخلت حيز التنفيذ في الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة الماضي، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي على شعبنا في قطاع غزة المحاصر، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألفا، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، وأكثر من 36 ألف جريح.