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فيلدرز لا يستبعد تشكيل حكومة أقلية في هولندا

أمستردام - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 29 نوفمبر 2023 - 3:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 نوفمبر 2023 - 3:30 م

لم يستبعد اليميني الشعبوي الهولندي، خيرت فيلدرز، تشكيل حكومة أقلية، بعد أسبوع من فوزه في الانتخابات.

وقال فيلدرز في لاهاي، اليوم الأربعاء، إن "كل شيء ممكن، ولكنني أفضل تشكيل حكومة أغلبية".

وكان حزب "من أجل الحرية" المناهض للإسلام بزعامة فيلدرز، حصل على 37 مقعدا من أصل 150 مقعدا في البرلمان، إلا أنه يحتاج إلى حزبين آخرين على الأقل لضمان تحقيق الأغلبية.

وبدأت المرحلة الأولى من تشكيل الحكومة، صباح اليوم الأربعاء، حيث قام كبير مفاوضي حزب "من أجل الحرية"، بالاستقصاء بشأن المجموعات البرلمانية، لمعرفة أي مجموعة ائتلافية قد تكون لديها الفرصة، ومن المقرر أن يقدم تقريره الأسبوع المقبل.

جدير بالذكر، أن فوز فيلدرز كان بمثابة مفاجأة كبيرة في السياسة الهولندية، وقد رحب به "المتشككون في الاتحاد الأوروبي" بجميع أنحاء التكتل.


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