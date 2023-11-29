حسام غالي يكشف حقيقة خلاف عبد الحفيظ وتدخله لرحيل موسيماني

تحدث حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي عن الأنباء التي ترددت حول أنه كان السبب في رحيل بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للفريق، بالإضافة إلى وجود خلاف بينه وبين محمود الخطيب رئيس النادي.

وقال غالي عبر قناة أون تايم سبورتس : أنا السبب في رحيل موسيماني وسيد عبدالحفيظ؟ الكلام ده مش صحيح .. لا يوجد قرار فردي داخل الأهلي وفي لجنة تخطيط برئاسة الكابتن الخطيب وأنا عضو فيها، القرارات جماعية، موسيماني وسيد عبدالحفيظ صناعوا تاريخ داخل النادي".

وتابع: "تعرضت لحملات ممنهجة، تم سبي من جماهير الأهلي وأنا في مجلس الإدارة ولا أعلم السبب".

وعن أنباء وجود خلاف بينه وبين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي كشف غالي: "لا يوجد خلافات مع الكابتن الخطيب، ربط البعض ذلك بسبب عدم حضوري المجلس، ولكن السبب كان بسبب سفري مع انبي لترتيب دراسته الخارجيه".