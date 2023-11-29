نظمت مكتبة مصر الجديدة للطفل، زيارة إلى مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، تم خلالها توزيع الهدايا والأدوات التعليمية الترفيهية على الأطفال.

ونفذت خلال الزيارة، عدة ورش عمل شارك فيها الأطفال وقضاء وقت ترفيهي معهم؛ لإدخال السرور على قلوبهم، ورسم البهجة على وجوههم.

وجاءت الزيارة، برعاية وإشراف الدكتور نبيل حلمي رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة، الذي أكد حرص جمعية مصر الجديدة على تنفيذ المبادرات المجتمعية، والتشجيع على المشاركة في العمل التطوعي الذي يعكس القيم الإنسانية للمجتمع، بمناسبة الاحتفالات بعيد الطفولة العالمي.

وأشار د. نبيل حلمي، إلى أن هذه الزيارة هدفت إلى تعزيز الجانب النفسي لدى مرضى سرطان الأطفال، بما ينعكس بشكل إيجابي على حالتهم المعنوية في عملية الشفاء، باعتبار أن الجانب النفسي أحد العوامل المهمة التي تسهم في فعالية البرنامج العلاجي، وهي مسئولية مجتمعية تيسر جنبا بجنب مع خطة العلاج الطبي، وتجسد أهمية التواصل مع المؤسسات في تحقيق أهداف تلك المسئولية المشتركة.