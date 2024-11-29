 مقتل مستشار إيراني بارز فى حلب - بوابة الشروق
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مقتل مستشار إيراني بارز فى حلب


نشر في: الجمعة 29 نوفمبر 2024 - 6:14 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 نوفمبر 2024 - 6:14 ص

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية اليوم الخميس بـ"استشهاد" العميد كيومرث بورهاشمي المعروف بـ "الحاج هاشم"، أحد كبار المستشارين الإيرانيين، في حلب في هجوم شنه مرتزقة.

ولم تكشف الوكالة عن مزيد من التفاصيل.


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