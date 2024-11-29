مقتل مستشار إيراني بارز فى حلب

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أفادت وكالة تسنيم الإيرانية اليوم الخميس بـ"استشهاد" العميد كيومرث بورهاشمي المعروف بـ "الحاج هاشم"، أحد كبار المستشارين الإيرانيين، في حلب في هجوم شنه مرتزقة.



ولم تكشف الوكالة عن مزيد من التفاصيل.