قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية وعضو اتحاد منتجي الدواجن، إن سعر كيلو الدواجن في المزرعة تراجع إلى 68 جنيها، مشيرا إلى أن تجار الجملة يضيفون هامش ربح قدره 5 جنيهات للكيلو، ليصل سعر الكيلو إلى ما بين 73 و74 جنيها لدى أصحاب المحال.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «المهم» المذاع عبر شاشة «TEN » مساء الخميس، أن «محال بيع الطيور الحية تحدد سعر الكيلو وتبيع على حسب هواها (أهوائها)» لافتا إلى وصول سعر الكيلو بالمناطق الراقية إلى 90 جنيها، في مقابل بين 80 إلى 85 جنيها بالأماكن المتوسطة».

وأكد عدم وجود أي مشكلة في الإنتاج، لاسيما بعد توفر الأعلاف ومدخلات الإنتاج في قطاع الدواجن، واستقرار سعر صرف الدولار.

وكشف عن رؤية سيطرحها اتحاد منتجي الدواجن على وزير الزراعة قريبا، وتتمثل في تشغيل بورصة الدواجن في بنها، والتي ستحدد العرض والطلب الحقيقيين وتسهم في تحديد سعر مرض للمنتج والمستهلك على حد سواء.

وأضاف أن الاتحاد سيطالب بتفعيل القانون رقم 70 لعام 2009، الذي يقضي بتحويل محال بيع الطيور الحية إلى محال لبيع الدواجن المبردة والمجمدة؛ من أجل القضاء على الحلقات الوسيطة، والربط المباشر بين المزارع والمجازر، مشددا أن الدواجن المبردة أكثر أمانا من الناحية الصحية على المستهلك.