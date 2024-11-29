وزيرة التنمية المحلية تكرم المستشار الإعلامي للوزارة لمساهمته في تنظيم المنتدى الحضري العالمي

كرمت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المستشار الإعلامي للوزارة، محمد هنداوي، تقديرًا لجهوده ضمن فريق العمل في تنظيم المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر، الذي استضافته مدينة القاهرة في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك في الاحتفالية التي نظمتها الوزارة والمحافظة في حديقة الأزهر بالقاهرة، بحضور عدد من المحافظين ونواب المحافظين والمنسق العام للمنتدى الحضري العالمي، بالإضافة إلى قيادات وزارة التنمية المحلية والمحافظة.