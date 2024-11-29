 عودة الأوفر برايس.. ورئيس شعبة السيارات: الاستيراد الشخصي توقف تماما ومفيش عربيات - بوابة الشروق
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عودة الأوفر برايس.. ورئيس شعبة السيارات: الاستيراد الشخصي توقف تماما ومفيش عربيات

محمد شعبان
نشر في: الجمعة 29 نوفمبر 2024 - 3:25 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 نوفمبر 2024 - 3:25 ص

أرجع المستشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية ورئيس رابطة تجار السيارات، عودة ظاهرة «الأوفر برايس» وزيادة أسعار السيارات عن السعر الرسمي إلى قلة توافر المعروض، مؤكدا أن أي منتج يقل معروضه يرتفع سعره.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «المهم» المذاع عبر شاشة «TEN » مساء الخميس: «الاستيراد الشخصي توقف تماما اليوم في مصر»، لافتا أن السيارات المخصصة للمواطنين من ذوي الهمم كانت تغطي جزءا كبيرا من احتياجات هذه الشريحة التي تضم 17 مليونا.
وأضاف أنه على الرغم من إعلان البنوك منذ أسبوعين؛ عن توفير الدولار لتجار السيارات والتوكيلات، إلا أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACID» لا يزال مغلقا، «بمعنى فتح التدبير من اليمين؛ لكن من الشمال المحبس الذي تدخل منه السيارات إلى مصر مقفول»، بحسب وصفه.
وواصل قائلا: «النهاردة مفيش عربيات.. الاستيراد عليه قيود شديدة جدًا، والقرار 9 وضع قيودا على الاستيراد».
وفسر سبب اختفاء ظاهرة «الأوفر برايس» خلال الفترة الماضية، مرجعا ذلك إلى تراجع مبيعات السيارات كالمعتاد مع دخول موسم المدارس والشتاء؛ لانشغال الناس باحتياجات المدارس والجامعات.

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