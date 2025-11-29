قالت الفنانة يسرا، إن برومو فيلم «الست» فاجأها، مشيرة إلى أنها أحبته كثيرًا وباركت لمخرج الفيلم مروان حامد، بمجرد طرحه.

وأضافت خلال تصريحات لبرنامج «ET بالعربي»، مساء السبت: «اقعدوا اتفرجوا على فيلم عظيم لفنانة حلوة أوي وعظيمة جدًا، ولمخرج رائع هو مروان حامد».

وبسؤالها عما اقتنعت بتقديم الفنانة منى زكي لشخصية أم كلثوم، أجابت: «بالمكياج المعمول واللوك آه بنسبة 100%، المخرج عليه عامل عظيم مع أي ممثل، ومنى ممثلة كبيرة جدًا ومهمة في جيلها، وشايفة إنها من أهم خطواتها الفنية بدون شك».

«الست» يقدم السيرة الذاتية للفنانة الراحلة أم كلثوم «كوكب الشرق»، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي كان لها أثر كبير في مسيرتها، وهو من تأليف أحمد مراد، وجُرى تصويره على مدى 6 أشهر، في عدة أماكن مُختلفة منها الحى الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي، وأحد مسارح وسط القاهرة.

ويشارك منى زكي في بطولة الفيلم عدد من النجوم، بينهم: أحمد خالد صالح، وسيد رجب، وأحمد داود، وتامر نبيل، ومجموعة من ضيوف الشرف، بينهم: كريم عبد العزيز، وأحمد حلمي، ونيللي كريم، وأمينة خليل، وعمرو سعد، والفيلم من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، ويُعدّ من أضخم مشاريع الإنتاج السينمائي المنتظَرة، ومن المقرر أن يكشف أسراراً جديدة في حياة أم كلثوم.