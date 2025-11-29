مقتل 3 أشخاص وإصابة 29 آخرين في كييف إثر هجمات روسية

قال مسئولون أوكرانيون، إن هجمات روسية بالمسيرات والصواريخ على العاصمة الأوكرانية كييف، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص في الساعات الأولى من اليوم السبت.

وجاءت الهجمات، قبل الجولة الثانية من مفاوضات السلام التي من المقرر أن تبدأ، فيما تكتسب دفعة جديدة بقيادة الولايات المتحدة لإنهاء الحرب زخما الأسبوع الجاري.

وقالت الإدارة العسكرية لمدينة كييف عبر قناتها الرسمية على تطبيق تليجرام، إن شخصين قتلا في الهجمات.

وقال العمدة فيتالي كليتشكو، إن 29 شخصا أصيبوا، مشيرا إلى أن الحطام المتساقط من المسيرات الروسية التي تم اعتراضها وقعت على المنازل السكنية، مضيفًا أن الجزء الغربي من كييف فقد الكهرباء.

وأسفر هجوم آخر بصواريخ ومسيرات على منطقة كييف الكبرى التي تحيط بالعاصمة، عن مقتل امرأة وإصابة ثمانية أشخاص.

وجاء أحدث هجوم على كييف فيما من المقرر أن يلتقي مفاوضو السلام الأوكرانيين نظرائهم الأمريكيين في الولايات المتحدة مطلع الأسبوع، بحسب ما قاله مسئول في الإدارة الرئاسية الأوكرانية مشترطا عدم الكشف عن هويته لحساسية المحادثات.

ومن المتوقع أن يتوجه وفد أمريكي إلى موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في النصف الثاني من الأسبوع الحالي.