اقترحت المفوضية الأوروبية، قبيل دخول قواعد أكثر صرامة لحساب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لبعض السيارات الهجينة حيز التنفيذ، تأجيل تعديل ما يعرف بمعامل الاستخدام للسيارات الهجينة الكهربائية القابلة للشحن الخارجي حتى الأول من يناير 2030.

وكان من المقرر أن يدخل معامل الحساب الأكثر صرامة حيز التنفيذ اعتبارا من غد الأحد.

والسيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي هي سيارات تجمع بين محرك احتراق داخلي ومحرك كهربائي. كما يمكن شحن بطارياتها من خلال مقبس كهربائي منزلي أو محطة شحن. وبعبارة مبسطة، يشير معامل الاستخدام إلى النسبة المفترضة من المسافة التي تقطعها السيارة الهجينة القابلة للشحن باستخدام الكهرباء. وكلما ارتفعت هذه النسبة، انخفضت عادةً انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسجلة رسمياً.

السيارات الهجينة ما زالت تعتمد غالباً على محركات الاحتراق الداخلي

حتى الآن، استندت إجراءات اعتماد طرز السيارات إلى افتراض أن السيارات الهجينة القابلة للشحن تقطع نسبة مرتفعة نسبياً من رحلاتها باستخدام الوضع الكهربائي.

رغم ذلك، تشير بيانات الاستخدام إلى أن كثيراً من هذه السيارات يجري شحنها بوتيرة أقل، وتعتمد على محركات الاحتراق الداخلي بمعدل أكبر مما كان مفترضاً. ولهذا، من المقرر تعديل معامل الحساب، في البداية بالنسبة إلى طرازات السيارات الجديدة، ثم لاحقاً ليشمل جميع السيارات الجديدة المعنية.

ويتعين على الشركات المصنّعة تحقيق متوسط مستهدف لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون ضمن أساطيل سياراتها الجديدة.

ويعني هذا التعديل أن السيارات الهجينة القابلة للشحن ستسهم، من الناحية الحسابية، بدرجة أقل في تعويض الانبعاثات الناتجة عن محركات الاحتراق الداخلي. ومن شأن ذلك أن يجعل تحقيق الشركات المصنّعة الهدف المحدد لعام 2030 بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أكثر صعوبة، إذ سيتعين عليها، على سبيل المثال، بيع المزيد من السيارات الكهربائية لتحقيق هذا الهدف.