البرلمان الإيطالي يوافق على ميزانية الحكومة اليمينية للعام المقبل

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نجحت الحكومة الإيطالية في تمرير ميزانيتها للعام المقبل بالبرلمان، مع تصويت مجلس الشيوخ، الغرفة الأصغر لبرلمان روما، لصالح خطة ميزانية رئيسة الوزراء جورجا ميلوني.

ووافق مجلس النواب بالفعل على القانون السبت الماضي، قبل أن يوافق 107 أعضاء بمجلس الشيوخ على الميزانية التي رفضها 69 عضوا آخرين اليوم الخميس.

وقال وزير المالية جيانكارلو جورجيتي بعد التصويت إن "المهمة أُنجزت". وجمعت الحكومة اليمينية كلا من التصويت على الميزانية بتصويت منح الثقة، لضمان تأمين أغلبيتها في البرلمان.

وتشمل ميزانية ميلوني لعام 2023، بالأساس، تدابير خاصة لمساعدة الأسر والشركات على مكافحة ارتفاع أسعار الطاقة.

وقوبلت بعض التدابير الأخرى، بانتقادات حادة من أحزاب المعارضة، مثل إلغاء دعم الدخل الأساسي.

وعلى عكس مجلس النواب، حيث يتم التفاوض على جوانب الميزانية بشكل فردي والتصويت عليها، لا يمكن لمجلس الشيوخ سوى التصويت على مشروع القانون ككتلة واحدة.