مسؤول أوكراني: الروس يقصفون منطقة دنيبروبتروفسك براجمات الصواريخ

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قال ميكولا لوكاشوك، رئيس مجلس منطقة دنيبروبتروفسك الإقليمي إن القوات الروسية ضربت منطقة نيكوبول في إقليم دنيبروبتروفسك بالمدفعية وأنظمة راجمات الصواريخ.

وكتب لوكاشوك عبر تلجرام أنه "خلال فترة ما بعد الظهر والمساء، قصفت القوات الروسية منطقة نيكوبول. استهدفت قذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ مجتمعات نيكوبول وبوكروفسك وشيرفونوهراد".

وأوضح أنه لم تقع أي إصابات.

في مناطق أخرى من دنيبروبتروفسك، كان الوضع هادئا خلال النهار. وبحسب لوكاشوك، فقد عاد استقرار التيار الكهربائي في المنطقة. لكنه دعا السكان إلى عدم نسيان مسألة توفير الطاقة، لأن الوضع في نظام الكهرباء لا يزال صعبا.