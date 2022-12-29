استقرت اسعار العملات مع بداية تعاملات اليوم الخميس، فسجل سعر الدولار بالبنك المركزي 24.70 جنيه للشراء و24.78 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو 26.30 جنيه للشراء و26.39 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 29.83 جنيه للشراء و29.93 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي 6.57 جنيه للشراء و6.59 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 80.59 جنيه للشراء و80.87 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدولار 24.66 جنيه للشراء و24.71 جنيه للبيع، واستقر اليورو عند 26.16 جنيه للشراء و26.28 جنيه للبيع، ووصل سعر الريال السعودي إلى 6.55 جنيه للشراء و6.57 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، سجل سعر الدولار الأمريكي 24.66 جنيه للشراء و24.71 جنيه للبيع، واستقر سعر اليورو عند 26.16 جنيه للشراء و26.28 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني 29.63 جنيه للشراء و29.77 جنيبه للبيع، وسجل الريال السعودي 6.5 جنيه للشراء و6.57 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 77.82 جنيه للشراء و80.6 جنيه للبيع.