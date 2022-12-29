تقرير: نانت يقرر تفعل بند شراء مصطفى محمد

استقر نادي نانت الفرنسي على تفعيل بند الشراء النهائي في عقد مصطفى محمد، مهاجم الفريق المعار من جالطة سراي التركي، مطلع الموم الحالي.

ووفقًا لصحيفة «الصباح» التركية فإن نانت أنهى كافة الاتفاقات مع مصطفى محمد وحصل على موافقة أنطوان كومباري مدرب الفريق لتفعيل بند الشراء.

وأشار التقرير إلى أن الفريق التركي قرر استخدام أموال شراء مصطفى محمد من جانب نانت في شراء مهاجم كوسوفو ميلوت راشيكا بشكل دائم، الذي يلعب ضمن صفوفه معارا من نورويتش سيتي الإنجليزي.

وذكر التقرير أن أنطوان كومباري مدرب نانت قال: «مصطفى محمد جاء إلى ثقافة أخرى، لكنه يفعل كل ما في وسعه للتكيف.. أنا متأكد من أنه سيقدم أداء أفضل في الفترات المقبلة ويجب أن يستمر معنا».

مصطفى محمد يلعب ضمن صفوف نانت معارا من جالطة سراي حتى نهاية الموسم الجاري مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل 5 ملايين و750 ألف يورو.