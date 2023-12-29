تغيير موعد تدريبات الزمالك بسبب بطولة الجمهورية للشباب

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال تقديم موعد تدريب الأبيض غداً السبت، ليقام في الثانية عشرة ظهراً، على ملعب النادي.

يأتي قرار الجهاز الفني للفريق بتقديم موعد التدريب بسبب ارتباط ملعب النادي باستضافة مباراة لفريق الزمالك 2005 أمام بتروجت ببطولة الجمهورية للشباب في الثانية والنصف عصر الغد.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.