زيلينسكي يزور بلدة أفدييفكا المحاصرة على خط المواجهة

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بلدة أفدييفكا الواقعة على خط المواجهة في منطقة دونيتسك، والتي تحاصر نصفها القوات الروسية.

وقال زيلينسكي، في رسالة بالفيديو تم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة إن "أفدييفكا هي: مواقعنا وأولادنا".

وكان الرئيس يقف عند مدخل المدينة الصناعية التي كانت مزينة بالأعلام الأوكرانية، وكان يرافقه مدير مكتبه أندريه يرماك.

ومنح زيلينسكي عددا من الجنود أوسمة، ونقل لهم أطيب تمنياته بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وكان الجيش الروسي قد شن، في بداية أكتوبر، هجوما جديدا للاستيلاء على أفدييفكا المدمرة تدميرا شديدا، والتي لا يمكن الوصول إليها الآن إلا عبر طريق يتم الوصول إليه من خلال ممر ضيق، وكان زيلينسكي قد زار من قبل هذه المدينة الواقعة على خط المواجهة في أبريل الماضي.

وتتصدى أوكرانيا لغزو روسي واسع النطاق منذ أكثر من 22 شهرا. ويخضع نحو نصف منطقة دونيتسك لسيطرة روسية.