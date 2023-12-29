دراسة: قراءة الكتب الورقية تعزز مهارات الفهم والاستيعاب لدى الصغار والكبار

الكتب الورقية تساعد فى فهم النصوص بصورة أفضل من الإلكترونية



أظهرت دراسة حديثة أن قراءة النصوص المطبوعة أو الورقية تحسن القدرة على الفهم أكثر من قراءة المواد الرقمية؛ حيث قامت مجموعة من الباحثين فى جامعة فالنسيا بتحليل أكثر من عشرين دراسة حول القراءة نشرت بين عامى 2000 و2022 وشملت ما يقرب من 470 ألف مشارك، وأشارت النتائج التى توصلوا إليها إلى أن قراءة الكتب المطبوعة على مدى فترة طويلة من الزمن يمكن أن يعزز مهارات الاستيعاب بمقدار ستة إلى ثمانية أضعاف ما تفعله القراءة الرقمية.

وقال الأستاذ بجامعة فالنسيا الذى شارك فى تأليف البحث، لاديسلاو سالميرون: «لقد وجدنا أنه لا يوجد علاقة على الإطلاق بين القراءة الرقمية وتطوير قدرات فهم النص عند الأشخاص».

وأضاف أن هذا ربما يرجع إلى أن الجودة اللغوية للنصوص الرقمية مثل الكتب الإلكترونية تميل إلى أن تكون أقل من تلك الموجودة فى النصوص المطبوعة؛ فعلى سبيل المثال، قد يكون النص الموجود على وسائل التواصل الاجتماعى حواريًا ويفتقر إلى بناء الجملة والمنطق المعقد وعقولنا مُدرَّبة على توقع هذا من النصوص الرقمية، ومُدربة أيضًا على إعطاء «احترام» أو قيمة أكبر للنصوص المطبوعة.

وقال «سالميرون»: إن البحث أظهر أيضًا أن القراء يتعاملون مع النصوص الرقمية بطريقة «أكثر سطحية» من تلك الخاصة بالمواد المطبوعة، وهذا يعنى أن القارئ لا ينغمس تمامًا فى السرد ولا يستشعر العلاقات المعقدة بشكل كامل عند قراءة نص غنى بالمعلومات. نقلًا عن صحيفة الجارديان البريطانية.

كما وجدت الدراسة، التى نشرت فى مجلة Review of Educational Research الأمريكية أنه فى حين أن هناك علاقة سلبية بين القراءة الرقمية والفهم لدى طلاب المدارس الابتدائية، فإن العلاقة تتحول إلى إيجابية بالنسبة لطلاب المدارس الثانوية والجامعات.

وأشار إلى أن هذا قد يكون بسبب أن الأطفال الصغار أقل قدرة على التنقل بين عوامل التشتيت، مثل الرسائل الواردة، التى قد تأتى مع القراءة على جهاز رقمى ما، وقال: «نحن نعلم أن قدرتنا على تنظيم معرفتنا تتطور خلال فترة المراهقة والأطفال الصغار بسبب حداثة سنهم غير مؤهلين للتعامل مع أكثر من نشاط فى نفس الوقت مثل التفاعل مع الرسائل عبر أجهزتهم اللوحية والقراءة والاستيعاب».

وقال الباحثون أيضًا إن الأطفال الصغار فى الحقيقة لا يتعلمون الكثير من المفردات من القراءة الرقمية بالرغم من توقع بعض الآباء أنهم بالتأكيد يكتسبون كما هائلا من المعلومات بسبب قضائهم فترات طويلة على هواتفهم الذكية أو أجهزتهم اللوحية.

وقالت طالبة الدكتوراه التى شاركت فى تأليف البحث، ليديا ألتامورا، إن الباحثين ليسوا «ضد القراءة الرقمية»، ولكن كل ما فى الأمر أنه، بناءً على ما وجدوه، فإن عادات القراءة الرقمية لا تؤتى ثمارها بقدر القراءة المطبوعة. ولهذا السبب، عند التوصية بأنشطة القراءة، يجب على المدارس والمعلمين التركيز على القراءة المطبوعة أكثر من القراءة الرقمية، خاصة للقراء الأصغر سنًا.

وأضاف «سالميرون» أن إحدى النتائج المدهشة للبحث كان أن القراءة الرقمية للترفيه أو للتعلم لا تعزز الفهم بغض النظر عن نوع القراءة التى ينخرط فيها الأشخاص عبر كل من وسائل التواصل الاجتماعى والمواقع التعليمية مثل «ويكيبيديا»، وأردف: «كنا نتوقع أن يرتبط هذا الأخير بشكل أكثر إيجابية بفهم النص، ولكن بياناتنا تشير إلى أن هذا ليس هو الحال».