تقارير إسرائيلية: اعتقال جندي دعا من غزة إلى تمرد عسكري

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، رسمية، الأحد، بأن الشرطة العسكرية، اعتقلت جندي الاحتياط الإسرائيلي الملثم الذي ظهر في مقطع فيديو قال إنه من قطاع غزة وهدد فيه بتمرد عسكري واسع النطاق.

والسبت، ظهر جندي إسرائيلي ملثم قال إنه يخدم بقطاع غزة في مقطع فيديو مهددا بتمرد عسكري واسع في حال قرر وزير الدفاع يوآف جالانت إدخال السلطة الفلسطينية لغزة، أو الانسحاب من القطاع، ما دفع الجيش للأمر بفتح تحقيق في الحادثة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الأحد نقلا عن مصدر عسكري لم تسمه، إنه تم اعتقال المشتبه به ويتم التحقيق معه من قبل الشرطة العسكرية، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وأضافت: "المشتبه به في فيديو التمرد خدم فعلا برتبة جندي احتياط، ويتم التحقيق معه لمعرفة إن كان صور الفيديو فعلا خلال الخدمة العسكرية".

من جهتها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن ابنة شقيق الجندي المذكور: "إنه عمي وهو في الاحتياط منذ 7 أكتوبر، وقد قال الحقيقة إنه خدم برتبة جندي احتياط".

ونفت ما تردد في وسائل الإعلام الإسرائيلية من أن يكون الأمر كله مجرد "تمثيلية" وأن يكون من ظهر في الفيديو ليس جنديا وأن هناك من يحركه.

وقالت: "لم يرسله أحد وهو في الحقيقة ليس ممثلا، ما ظهر بحوزته هو سلاحه ولم يقترضه من أحد".