 هالاند يقود هجوم السيتي أمام ليستر بالبريميرليج - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هالاند يقود هجوم السيتي أمام ليستر بالبريميرليج

الشروق
نشر في: الأحد 29 ديسمبر 2024 - 4:15 م | آخر تحديث: الأحد 29 ديسمبر 2024 - 4:15 م

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمباراة ليستر سيتي، مساء اليوم الأحد، على ملعب كينج باور، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، تواجد هالاند في الهجوم.

يتواجد مانشستر سيتي في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، بينما يحتل ليستر المركز الـ 18 برصيد 14 نقطة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا.

خط الدفاع: ريكو لويس – مانويل أكانجي – ناثان أكي – يوشكو جفارديول.

خط الوسط: كيفن دي بروين – ماتيو كوفاسيتش – برناردو سيلفا.

خط الهجوم: سافينيو – إيرلنج هالاند – فيل فودين.


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