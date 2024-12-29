كوريا الجنوبية تؤكد مقتل 179 شخصا ونجاة اثنين بحادث تحطم الطائرة

قالت السلطات الكورية الجنوبية إن النيران اندلعت في طائرة كان على متنها 181 شخصا بعد أن انحرفت عن المدرج واصطدمت بجدار خرساني في مطار موان الدولي بجنوب غرب سيئول اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل معظم من كانوا على متنها باستثناء شخصين تم إنقاذهما.

ووقع الحادث في الساعة 9:07 صباحًا، عندما انحرفت الطائرة من طراز بوينج 737-800 التابعة لشركة جيجو إير عن المدرج أثناء هبوطها واصطدمت بسياج في مطار موان الدولي في بلدة موان، على بعد حوالي 288 كيلومترًا جنوب غرب سول.

وأكدت سلطات الإطفاء أن الحادث أسفر عن مقتل 179 شخصا ونجاة اثنين، وقد تم التأكد من هوية 22 شخصا من القتلى.

وتم إنقاذ رجل ثلاثيني وامرأة عشرينية من أفراد الطاقم بعد وقت قصير من الحادث، وتم نقلهما إلى مستشفى في سول ويتلقيان العلاج حاليا.

وقال مسئول في السلطات إن الركاب قُذفوا من الطائرة عند الاصطدام وإن فرص النجاة تعد ضئيلة للغاية.

وأضاف أن جسم الطائرة مدمر بشكل شبه كامل، ومن الصعب التعرف على هويات المتوفين، قائلا إن التعرف على هويات الضحايا يستغرق وقتا.

وكان على متن الطائرة التي كانت في طريقها من بانكوك 181 شخصا، بينهم ستة من أفراد الطاقم. وكان معظم الركاب من الكوريين، باستثناء اثنين من التايلانديين.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها محطات تلفزيونية محلية أن الطائرة كانت تحاول الهبوط دون الاستعانة بالعجلات، لتنحرف عن المدرج وتصطدم بجدار خرساني قبل أن تنفجر وتشتغل فيها النيران. وقد دُمرت الطائرة بشكل كامل تقريبا بسبب الانفجار.