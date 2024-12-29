شعبة الخضروات تكشف سبب غلاء الليمون: عندنا إصابة كبيرة جدًا في الشجر

كشف حاتم النجيب، رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، عن أسباب ارتفاع أسعار الليمون في الأسواق، مرجعا السبب إلى إصابة أشجار الليمون وتراجع الإنتاجية.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الساعة السادسة» المذاع عبر شاشة «الحياة»: «عندنا إصابة في شجر الليمون، شكلنا لجنة الأسبوع الماضي ورصدت أن هناك إصابة كبيرة جدًا في أشجار الليمون وتراجع في الإنتاجية».

ولفت أن الشتلات الجديدة لم تنضج بعد، متوقعا استمرار هذه الأزمة بعض الوقت، لاسيما وأن أشجار الليمون تحتاج سنوات حتى تثمر.

ونوه إلى أن ليمون «الأضاليا» متوفر في السوق كبديل عن الليمون البلدي، لافتا إلى تراوح سعره من 15 إلى 20 جنيهًا، مقارنة بالليمون البلدي الذي يتراوح سعره من 40 إلى 45 جنيها.

وفيما يخص أسعار الخضروات الأخرى، أكد أن هناك وفرة في المعروض من الطماطم والبطاطس والبصل، موضحا أن أسعار الفاصوليا والبازلاء والقلقاس تشهد تراجعات ملحوظة.

وأشار إلى تراوح سعر الطماطم في سوق التجزئة من 8 إلى 9 جنيهات، والبطاطس من 9 إلى 12 جنيهًا لأعلى جودة، في حين تشهد أسعار البصل تراجعا ليتراوح من 8 إلى 14 جنيها.

وأكد أن أسعار الفاكهة والموالح مستقرة عند مستويات أسعار العام الماضي، مشيرا إلى أن سعر الموز يشهد تراجعا بسبب «الكميات الكبيرة جدًا» المتوفرة في السوق.