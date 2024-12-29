انطلاق فعاليات ملتقى فنون البادية الثامن بالشلاتين

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، أمس السبت، فعاليات ملتقى فنون البادية الثامن، بمدينة الشلاتين بمحافظة البحر الأحمر، وذلك ضمن برامج انشطة وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية، والتي تقام برعاية من الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

استهل اليوم بلقاء تحدث خلاله أشرف أحمد، أحد رجال التربية والتعليم، عن تطوير مدينة الشلاتين، موضحا دور الدولة في دعم وتنمية المجتمعات المحلية وخاصة مجتمع البادية.

وتواصلت الفعاليات مع ورشة حكي شعبي قدمتها سلوى عبدالله، مدرس بمدرسة سعد أبو ريدة، أعقبها أمسية شعرية بمشاركة الشاعر جاد الكريم عبادي، وعدد من الأطفال الموهوبين، بجانب فقرة ألعاب شعبية قدمها عوض الله كرارة، من مديرية الشباب والرياضة بالشلاتين.

كما شهد اليوم مجموعة من الورش الفنية والحرفية منها تعليم الرسم للفنانة برلنتي أحمد، ورشة مشغولات يدوية بالخوص تدريب فتحية محمد، وأخرى خاصة بالخوص المغربي للمدربة سلوى صابر، بجانب ورشة لتعليم الطباعة للمدربة سحر محمد، وتصميم جدارية تدريب أشرف عبدالرحيم.

وانتهت فقرات اليوم بالعرض الفني لفرقة القصير للفنون الشعبية، وتكريم الرموز من أبناء شلاتين مما لهم دور في تطوير وتنمية مدينة الشلاتين، ومنهم شيك حسن وكيل نائب محافظ البحر الأحمر، آدم حسن سعد الله، رئيس جمعية محميات البحر الأحمر، فاطمة ادرو أمينة المرأة بالشلاتين.

فعاليات ملتقى فنون البادية الثامن بقرية الشلاتين، تقدمها الإدارة العامة لثقافة القرية، برئاسة الدكتور بدوي مبروك، التابعة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتور حنان موسى، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة البحر الأحمر، بإشراف محمد رجب، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

حضر افتتاح الملتقى خالد عوض، مدير قصر ثقافة الشلاتين، محمود خزام من مديرية التربية والتعليم، وعبد الوهاب الحضري بإدارة ثقافة القرية، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة.

ويتضمن الملتقى عددا من اللقاءات التثقيفية، العروض الفنية، والأمسيات الشعرية بمشاركة نخبة من شعراء البادية، بجانب ورش للمشغولات اليدوية والحرفية، وتختتم فعاليته غد الاثنين، ويشهد حفل الختام معرضا فنيا نتاج الورش.