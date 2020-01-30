الرئيس الفلسطيني يصدر قرارا بتعيين ممثلا خاصا له

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد







أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس،اليوم الخميس، قرارا بتعيين نبيل شعث ممثلا خاصا لرئيس دولة فلسطين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ويشغل شعث منصب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.