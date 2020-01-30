الرئيس الفلسطيني يصدر قرارا بتعيين ممثلا خاصا له

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أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس،اليوم الخميس، قرارا بتعيين نبيل شعث ممثلا خاصا لرئيس دولة فلسطين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
ويشغل شعث منصب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.