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الرئيس الفلسطيني يصدر قرارا بتعيين ممثلا خاصا له

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
أ ش أ
نشر فى : الخميس 30 يناير 2020 - 3:54 م | آخر تحديث : الخميس 30 يناير 2020 - 3:54 م



أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس،اليوم الخميس، قرارا بتعيين نبيل شعث ممثلا خاصا لرئيس دولة فلسطين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ويشغل شعث منصب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

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