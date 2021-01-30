ترامب يضم محاميا شارك في تحقيقات الخاصة فضيحة كلينتون ومونيكا إلى جلسات العزل

ضم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ثلاثة محامين جنائيين إلى فريق دفاعه المتعلق بالمساءلة، ‏ليرتفع العدد الحالى للمحامين الذين يمثلونه الشهر المقبل إلى خمسة، من بينهم محام شارك في التحقيقات الخاصة بفضيحة "كلينتون ومونيكا".

وأعلن جونى جاسر وجريج هاريس، وهما محاميان بارزان فى الدفاع عن ولاية كارولينا الجنوبية، ‏انضمامهم الى فريق الدفاع عن ترامب إلى جانب جوشوا هوارد، محامى الدفاع بولاية نورث كارولينا، ‏وأكد هاريس لشبكة سى إن إن "نحن فى الفريق".‏

وقال هاريس إن الفريق القانونى يضم الآن خمسة محامين لكنه رفض التعليق على ما إذا كانوا سيضيفون ‏محامين إضافيين، وكشف هوارد فى دعوى قضائية أنه انضم إلى الدفاع عن ترامب ، وطلب من القاضى ‏تأجيل المحاكمة مشيرًا إلى حاجته للتواجد فى واشنطن فى المستقبل ورد فيها: "محامى المدعى عليه قد ‏قبل منصبًا فى فريق الدفاع الذى يتعامل مع محاكمة الإقالة المعلقة للرئيس السابق ترامب أمام مجلس ‏الشيوخ الأمريكي. وعلى هذا النحو ، فإن المحامى ملزم بقضاء الشهر التالى تقريبًا فى واشنطن العاصمة ، ‏مع التركيز كليًا وحصريًا على مسألة ذات مغزى تاريخى ودستورى ".‏

بإضافة هوارد، يكتسب ترامب محاميًا يتمتع بخبرة واشنطن حيث عمل كمستشار مشارك فى تحقيقات ‏وايت ووتر ومونيكا لوينسكى خلال رئاسة كلينتون وأمضى عقدًا فى وزارة العدل كما انضمت ديبورا باربييه ‏، وهى محامية من ولاية ساوث كارولينا ، إلى الفريق فى وقت سابق من هذا الأسبوع.