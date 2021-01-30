الرئيس الصومالي يؤكد التزام بلاده بإجراء انتخابات شفافة

أكد الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، اليوم /السبت/، التزام بلاده بإجراء انتخابات شفافة، تماشياً مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 17 سبتمبر الماضي والذي صادق عليه البرلمان الصومالي.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن ذلك جاء خلال استقبال فرماجو، سفراء وممثلي المجتمع الدولي في مقديشو.

وقدم فرماجو - خلال الاجتماع - تقريراً عن التقدم المُحرَز في العملية الانتخابية، بدءاً بالاتفاق السياسي بين الحكومة والولايات الأعضاء، والموافقة على الإجراءات والقوانين المنظمة للانتخابات، وإعداد اللجان الانتخابية المستقلة، وإقرار ميزانية الانتخابات.

وقال الرئيس: "قدمنا تنازلات كثيرة بشأن تنفيذ العملية الانتخابية؛ من أجل تحقيق الأهداف العامة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفق الشروع الوطنية التي تعكس مدى تقدم دولتنا".

وأشاد فرماجو بجهود الحكومة لضمان سير الانتخابات، وشدد على ضرورة المضي قدما في خطط تنفيذ الانتخابات النيابية والرئاسية.

من جانبهم، أشاد ممثلو المجتمع الدولي بالخطوات المتخذة لتنفيذ العملية الانتخابية، وأعربوا عن دعمهم للشعب الصومالي وحكومته في جهودهم لإجراء انتخابات شاملة.